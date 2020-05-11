مقلب من بيومي فؤاد يتسبب في احتجاز ابنه في "كمين شرطة"

تسبب مقلب من الممثل الكوميدي المصري، بيومي فؤاد، في احتجاز ابنه داخل أحد الأكمنة المرورة بعد بداية فترة حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ، حيث كشف محمد بيومي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنه أثناء عودته مع والده من العمل، استأذنه أن يسير بسيارته خلفه في حالة وجود كمائن مرورية، وذلك لأنه يمتلك تصريح عكسه هو ووافق على ذلك.

وتابع أنه عند مرورهم بكمين في شارع العريش بمنطقة الهرم في العاصمة المصرية القاهرة، أخبر بيومي فؤاد ضابط الشرطة أن من يقف خلفه يدّعي أنه ابنه وهو لا يعرفه، ثم خرج من الكمين وأغلق هاتفه الذكي، ليتسبب ذلك المقلب في احتجازه ويستنجد بأحد من أصدقائه أو أفراد عائلته لإخراجه.

ويشارك بيومي فؤاد في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسلات "اللعبة" من بطولة هشام ماجد وشيكو، و"خيانة عهد" من بطولة يسرا، و"رجالة البيت" من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الجمعة ضبط 4339 شخصا اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة، كما ألقت الشرطة القبض على عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4339 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1951 سيارة مخالفة، و92 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 108 مركبات "توك توك" مخالفة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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