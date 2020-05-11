شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة كورونا تهدد صناعة السينما وتوقف أفلام كبار نجوم الصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى بدأت صناعة السينما تتعافى وتخرج من خسائر سنوات الثورة، وبدأت شركات الإنتاج تعود مرة أخرى لعالم الإنتاج جاء فيروس كورونا يقتحم عالم السينما ليضربها فى مقتل، ويهدد مسيرتها مرة أخرى، ومعه تتوقف عجلات الإنتاج السينمائى لأجل غير مسمى، وتأجل تصوير العديد من الأعمال السينمائية لكبار النجوم ومنها:

فيلم النجم تامر حسنى "مش أنا" الذى توقف تصويره بسبب هذا الفيروس ولم يتحدد حتى الآن وقت لعودة التصوير، ومن الأفلام التى تأثرت أيضا فيلم النجم الشاب محمد إمام، الذي يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذى يشارك معه الزعيم عادل إمام ، حيث كان يحضر له منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن يتولى إخراج العمل شقيقه المخرج رامى إمام.

كما استقر صناع فيلم "الكاهن "، للنجم هانى سلامة، والنجمة التونسية درة، على تأجيل موعد تصوير العمل خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا أيضا، وكان من المقرر إنطلاق تصوير العمل بعد شهر رمضان مباشرة، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان ابو لبن ويشارك فى البطولة محمد ممدوح.

الفنانة سمية الخشاب، كانت تستعد لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى " والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع التى تشهدها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت تحضيراته فى الوقت الحالى.

وينتظر الفنان رامز جلال، موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى يشارك في بطولته النجمة غادة عادل حيث كان من المفترض أن ينتهى من تصويره وطرحه بموسم عيد الفطر، لكن توقف أيضا ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات.

ومن الافلام التى تأثرت أيضا بسبب لعنة كورونا فيلم "كيرة والجن"، الذى يلعب بطولته كل من النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز.

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وكان الفنان أحمد مكي قد تعاقد على فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه كريم السبكي لكن يبقى الحال كما هو عليه إلى الإنتهاء أو القضاء على أزمة هذا الفيروس.

فيلم " تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا توقف تصويره أيضا، وهناك فيلم للنجم محمد هنيدي، مع المخرج شريف عرفة، اسمه "النمس والإنس"، أيضا تأثر وتاجل تصويره.

فيلم " ترانيم ابليس" الذى يعيد التعاون بين ​مصطفى شعبان​ و​أحمد السقا​ ويشاركهما البطولة أيضا منى زكي بعد غياب طويل لسنوات، عن العمل سويا ينتظر ما تأتى به الأيام المقبلة.

يجتمع الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "الغسالة "، والعمل من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وفريق العمل ينتظرون زوال غمة كورونا أيضا.

كما يخوض الفنان عمرو سعد، بطولة فيلم سينمائى جديد يحمل اسم "بحب العصابة أووووي "، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وأحمد عادل سلطان، ومن إخراج إيهاب عمرو ولم يحدد بعد موعد تصويره.