شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة طاولة بين هند عبد الحليم ودرة فى العزل المنزلى بفيديو على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هند عبد الحليم، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصى على تطبيق "تيك توك"، والذى شاركتها فيه الفنانة التونسية درة، حيث ظهرت الفنانتان وهما تلعبان "عشرة طاولة" فى تقليد لمشهد من فيلم "حريم كريم"، الذى كان قد جمع بين الفنان الراحل طلعت زكريا، والفنانة الراحلة ثريا إبراهيم.

@hendabdelhaliim وبعدين بقى في القاعدة دي ???? ##quarantine ##رمضان_كريم @dorraofficial♬ original sound - sarahelhefnawii

دار حوار المشهد الأصلى بين هند عبد الحليم ودرة، أثناء لعبهما الطاولة خلال قضائهما فترة العزل المنزلى معًا، وكان الحوار كالتالى، "كام يا واد؟.. شيش جوهار يا تيته.. العب يا ولا.. كام يا ولا؟.. وبعدين بقى العشرة اللى بقالها أسبوع ديه.. رايح فين يا واد.. الباب بيخبط مش سامعه دا بيهبد".





فيلم حريم كريم، هو فيلم كوميدى تدور أحداثه حول جيجى (ياسمين عبد العزيز) زوجة كريم (مصطفى قمر) التى تغير عليه غيرة قاتله، وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته فى الجامعة لحل المشكلة.

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ونجوم فيلم حريم كريم، هم: مصطفى قمر: كريم الحسينى، وياسمين عبد العزيز: جيهان (جيجى)، وداليا البحيرى: مها شكرى، وبسمة: دينا مندور، وعلا غانم: هالة رفعت، وريهام عبد الغفور: نيفين جودة، وطلعت زكريا: ماجد ابن خال كريم، وهناء الشوربجى: والدة جيهان ( جيجى)، وإدوارد: معتز، ومحمد شاهين: أشرف، وخالد سرحان حسين ( زوج مها شكرى )، وثريا إبراهيم: جدة كريم، ويارا جبران.





ويشار إلى أن النجمة التونسية درة، كانت قد حرصت فى وقت سابق على مشاركة متابعيها وجمهورها، بمعنى اسمها فى اللغة العربية الفصحى، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، وكتبت معنى اسم دره هو اللؤلؤة العظيمة النادرة"، وسرعان ما حصدت النجمة التونسية الكثير من التعليقات والإعجابات عبر الصورة والتفسير لأسمها باللغة العربية خلال وقت قصير من نشرها عبر انستجرام.