شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر نجوم زمان.. فتوى تبيح القبلة بين حسين صدقى ومديحة يسرى فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يضطر نجوم الفن لتصوير الأعمال الفنية فى نهار رمضان، وفضلا عن إرهاق الصيام يتعرض بعضهم لعدد من المواقف التى يقعون بسببها فى حيرة بين متطلبات المشاهد التى يؤدونها وبين التزامهم بالصيام.

وتعرض نجوم الزمن الجميل لعدد من هذه المواقف التى نشرت بعضها مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى رمضان عام 1954.

وكان من بين هذه المواقف ما حكاه المخرج عاطف سالم اثناء تصوير فيلم "المصرى أفندى"، وقال المخرج الكبير :"كنا نعمل فى الفيلم الذى يقوم ببطولته حسين صدقى ومديحة يسرى، وكان صدقى يقود فريق الصائمين فى نشاط وحماس إلى أن وصلنا لتصوير مشهد قبلة بينه وبين مديحة يسرى، فاعترض قائلا:" مش ممكن أمثل المشهد ده "

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وأكد عاطف سالم أنه حاول إقناع حسين صدقى بتصوير المشهد مشيرا إلى أنه القبلة الفنية ليست حراماً لأنها من متطلبات العمل ولكن الفنان الكبير أصر على الرفض، ووجد العمل فى ذلك فرصة للراحة فوافقوه، بينما اعترض باقى الممثلين لأنهم أرادوا الانتهاء من العمل لمشقته أثناء الصيام.

وأوضح سالم أنه حتى يحل هذه الأزمة أرسل خطاباً مع أحد الموظفين إلى إحدى الجهات المختصة بالإفتاء وانتظر وصول الرد فى البلاتوه.

وتابع:" انتظرنا الرد طويلاً حتى وصل الموظف وهو يحمل الفتوى التى تقول ان القلبة التمثيلية ليست حراماً، وهنا اقتنع حسين صدقى وصورنا المشهد بعد عناء طويل"