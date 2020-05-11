تراند اليوم : فنان مصري اعتاد سب زملائه في البرامج يبكي على الهواء .. فماذا حدث؟

بكى فنان مصري مثير للجدل على الهواء مباشرة في لحظة نادرة قلما تتكرر.

بكى الموسيقار حلمي بكر في جزء من حلقة "شيخ الحارة" والجريئة" بسبب الحديث عن ابنته الصغيرة.

وقال "بكر" في جزء من الحلقة: الموضوع ده كله بنتي هي اللي مموتاني ..

بتقولي بابا وحشتني وحلمت إن فيه ناس مزعلينك وباديك إزازة ماية وعيطت.

ودخل حلمي بكر في خلافات مع زوجته السابقة بعدما أخذت طفلتهما ورحلت .

واعتاد "بكر" على التصادم مع أغلب مطربي مصر المعاصرين في البرامج ، متهما إياهم بإفساد الذوق المصري.

