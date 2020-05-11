تراند اليوم : فنانة شهيرة "محجبة" تثير الجدل بمشهد غريب



أثارت الفنانة الكويتية الشهيرة انتصار الشراح، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مشهد غريب بمسلسل " سينمائيات 2020" الكوميدي الذي يعرض حاليًا.

وظهرت الفنانة المحجبة في المشهد وهي ترتدي "باروكة" فوق الحجاب، ما أثار موجة جدل وتساؤل عن الهدف من ارتداء الباروكة على الحجاب.

وقال مغردون إن الفنانة الكويتية تسير على خطى الفنانة المصرية "صابرين" التي كانت تستعين بـ"باروكة" بدلًا من الحجاب في أعمالها الفنية قبل التخلي عن الحجاب في النهاية.

مسلسل "سينمائيات 2020" يتحدث عن قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية، وتحمل رسائل كثيرة من بينها التطرق إلى الفساد وخطر مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية الحديثة على الأطفال، حسبما أعلن مخرج المسلسل فهد الشمري.

انتصار الشراح ليش حجاب وباروكه 😂 pic.twitter.com/o1EwZzgRVD — نزاگهـ❤️🇸🇦🇰🇼 (@Miss_dollars000) May 9, 2020

— نزاگهـ❤️???????????????? (@Miss_dollars000)