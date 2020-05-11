شاهد.. محمود حميدة يورط كريم قاسم في "لما كنا صغيرين"

يستمر سليم "محمود حميدة" في إقناع وائل "كريم قاسم"، بأن يسافر ويوقع بعض العقود مع العملاء الأجانب، على أن ينال 15% من نسبة المبيعات، ولكن يشك وائل في ذلك الأمر المريب، خصوصًا عندما صرح له سليم بأن البضاعة ستكون باسمه.

وشهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل لما كنا صغيرين ذهاب ياسين "خالد النبوي" ‏إلى مكتب رئيس النيابة المسئول عن قضية مقتل نهى "نسرين أمين"، ‏حتى يستطيع بأن يقبض على سليم تاجر المخدرات، جاء ذلك عبر صفحة الحياة بموقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك.

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يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.