ياسمين صبري تغني أغنية هيفا وهبي وهذا ما جمعهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ يوم حلت ضيفة على برنامج "عيش اللحظة" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي عام 2017. وخلال المقابلة غنت ياسمين أغنية "رجب خذ صاحبك عني" للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ . والمقابلة حصلت قبل ارتباط ياسمين صبري برجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ طليق هيفا.

من ناحية اخرى تكلمت صبري خلال هذه الحلقة عن عملها في محل لبيع الألماس قبل بداية مشوارها الفني فربط المشاهدون ذلك بمهنة هيفا وهبي قبل الشهرة فكانت تعمل أيضا في محل للمجوهرات

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