خاص الفن - ما حقيقة إصابة بسام كوسا بفيروس كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - نفت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين ​تماضر غانم​ ما نشرته عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة ممثلين بفيروس كورونا المستجد، وهما الممثلان السوريان ​بسام كوسا​ وسامر شالاتي اللذان تعرضا للشائعة يوم أمس.

وأكدت لموقع "الفن" أن جميع الممثلين السوريين بخير ولا صحة لإصابة أي منهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن كل ما ينشر شائعات مغرضة.

وبيّنت أن الممثلة ​هناء نصور​ هي الوحيدة التي أصيبت بالفيروس خلال زيارتها الى البرازيل، وقد شفيت الحمد لله.

ويشار إلى أنه في سوريا هناك 47 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 29 حالة وتوفي ثلاث حالات.

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