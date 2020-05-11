ميرنا وليد - بيروت - يصادف عيد الأمهات حول العالم وتحتفل فيه جميع الأمهات خصوصا النجمات وينشرنَ صورهنَّ مع أولادهنَّ للتعبير عن فخرهنّ بهم. وفي هذه المناسبة نشرت اغلممثلة التركية ​توبا بويوكستون​ مجموعة من الصور مع طفليها مايا وتوبراك عبر خاصية القصص عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكذلك نشرت توبا فيديو عبر حسابها الخاص وثقت فيه أجمل اللحظات التي أمضتها مع طفليها في يوم مشمس فب الطبيعة. ويشار الى أن توبا تحرص على الإحتفال بعيد الأم سنوياً في الأحد الثاني من شهر أيار في تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو - توبا بويوكستون تحتفل بعيد الأم مع طفليها على طريقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.