تراند اليوم : الفتوة حلقة 18 – سيد اللبان يقتل الفتوة صابر أبو شديد في حضن الجبالي

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل الفتوة، حيث يكشف رياض الخولي لأحمد صلاح حسني عن علاقة ياسر جلال بمي عمر شقيقته “ليل” كما يطلب منه أن ينتقم لشرفه ولكن عزمي يرفض قتل ياسر جلال.

حيث بدأت بلقاء بين حسن الجبالى الفنان ياسر جلال والشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح وتحدثا عن الذهب حيث عثر الشيخ مبروك على صاحب الذهب الحقيقى، وقال لحسن إنه يخص أمير كان يصرف على جامع وعندما سأل أهالى المنطقة قالوا له إن الذهب سرقه 3 أشخاص.

فعلق حسن على كلام الشيخ مبروك بأن الذهب كان رايح لربنا ولازم يرجع ولابد أن يأخذه مبروك كأمانة حيث شعر حسن أنه من المتوقع سرقته ويحدث نفس السيناريو الذى حدث لوالده الفتوة أحمد الجبالى .

وتضمنت الحلقة ذهاب فضل الفنان محمود عبد الحافظ إلى ثريا السيدة التى تطاردة وحاول خنقها بيده للتخلص منها لسعيها للإيقاع بينه وبين زوجته زينب وأثناء عودته وجد بنت أخته وابنه حسن الجبالى نورا تجلس مع ابن فتوة المذبح المعلم سيد اللبان الفنان رياض الخولى وعنفها وأعادها لمنزلها.

وشهدت الحلقة عودة زينب إلى بيت أبيها وأخيها حسن الجبالى تطلب السماح من والدتها إنعام سالوسة التى ارتمت في حضنها .

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من ناحية أخرى فتح حسن صندوق أبيه وأخذ بشاير نبوت والده وهذه إشارة لأنه سيكمل مشوار أبيه الفتوة أحمد الجبالى.

على صعيد آخر حاول سيد اللبان الإيقاع بين حسن وعزمى الفنان أحمد صلاح حسنى قائلا أن هناك علاقة بين حسن وليل شقيقة عزمى الفنانة مى عمر وطلب منه قتل حسن ولكنه رفض بينما طلب اللبان من عزمى أن يفعل مثل والده المعلم صابر الفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فسأله ماذا أفعل فرد اللبان قائلا عايزك تدعى له.

وانتهت الحلقة بإرسال اللبان رجاله لقتل حسن الذى تصدى لهم وانضم إليه فضل والمعلم صابر دفاعا عنه حيث فدا صابر حسن بروحه وتلقى الطعنة بدلا منه وكانت آخر كلماته لحسن سأذهب لأحمد الجبالى والدك وأنا راضى وسأقول له أننى حضنتك يا حسن وخلى بالك من ليل بنتى ليلفظ أنفاسه الأخيرة .

الفتوة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..