فارون داوان يعترف بحبه لناتاشا بصورة شاطئية.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في عيد ميلاد صديقته ناتاشا دلال، أعترف أخيراً النجم الهندي فارون داوان بحبه بشكل رسمي بملاحظة رومانسية وصورة للشاطئ.

غالبًا ما تصدرت قصة حب ممثل بوليوود فارون داوان وصديقته ناتاشا دلال عناوين الصحف وأثارت اهتمام معجبيه، وكان داوان في أغلب تلك التعليقات من جانب الصحف أو المجلات يتجاهل التعليق على علاقتهما وعلى حياته العاطفية أو يتحايل على السؤال بأسلوبه الصريح.

ولكن أخيرًا، نشر داوان صورة لهما على حسابه الشخي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram رسميًا، جعل العالم يعرف كم يحب صديقته ناتاشا أعترف أخيراً النجم الهندي دلال، شارك الممثل صورة شاطئية، وعلق عليها بملاحظة رومانسية تقول: عيد ميلاد سعيد ناتاشا.

يُشار أنه أثناء اشتضافة فارون لأول مرة في برنامج دردشة الذي يقدمه المخرج المعروف كاران جوهر Koffee With Karan بالموسم 6، تحدث الممثل عن تلك العالقة على استحياء. وعندما تحدث المضيف كاران عن صديقة فارون ناتاشا دلال ، قالوا إنهما يبدوان وكأنهما “أصدقاء سعداء”