حمو بيكا لأول مرة ضحية رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم مطرب المهرجانات حمو بيكا، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، قال في مقدمة حلقته عن حمو بيكا: “إحنا النهاردة معانا مطرب يدعي انه مطرب، من إفرازات السوشيال ميديا، أنا مش هسيب الفن المصري يندثر ارتاحي يا ام كلثوم في تربتك”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حمو بيكا ضمن ضحايا رامز جلال، وذلك بسبب الشهرة التي حققها خلال العام الماضي خاصة بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بسبب الحصول على كارنية النقابة.

ووجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة اعتذار للموسيقار حلمي بكر، والذي انتقد صوته قبل ذلك وسقط في لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، قائلًا: “بعتذر يا حلمي يا بكر ولكن لن اعتزل الغناء”.

Advertisements

وخلال الحلقة طلب منه رامز جلال غناء “جبار”، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وهو الأمر الذي رفضه في البداية ولكنه استجاب له بعد ذلك ليسخر رامز من صوته، ورد حمو بيكا، على سخرية رامز من صوته مؤكدًا أنه مؤديًا وليس مغنيًا.

وأصيب حمو بيكا، بحالة خوف ورعب شديدة، خلال فقرة صندوق المياة والكابوريا قائلا: “يا رامز هدومي هتتبل ومعايا فلوس هتتبل”، وهو ما دعى رامز لسؤاله عن قيمة الأموال التي معه ليرد بقوله: “5 آلاف جنيهًا”، فرد عليه بقوله” يلزموني دول”.

كما وجه رامز سؤال لحمو بيكا، حول ماركة الملابس التي يرتديها، ليكشف الأخير عن عدم علمه بالماركة.

وكان حمو بيكا، قد وقع في شباك رامز جلال، بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج “كرسي الحقيقة”، مع الفنانة اليمنية أروى، ولكنه صدم خلال فقرة الصور بخروج رامز جلال من خلف البوستر، ليعلق على الأمر بقوله: “يا نهار أسود”.