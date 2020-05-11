راغب علامة يستعين بـ ونستون تشرشل ويُعلّق على الأزمة القائمة في لبنان: المشكلة بكبار الفاسدين

متابعة بتجــــــــرد: انتقد السوبر ستار راغب علامة مرّة جديدة النظام الحاكم في لبنان من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.

وأشار علامة في تغريدة له إلى أن السياسيين المسؤولين عن سرقة البلد ودماره، لا يمكنهم إنقاذ الوضع اليوم، قائلًا: “من المستحيل على من سرق البلد ودمره أن يكون منقذاً للوطن”.

وأضاف: “هؤلاء السارقيين الفاسدين ليس لديهم الضمير للتفكير بالناس ولا عندهم أي شعور بالإنسانية ولا الوطنية سرقوا الاموال، وسرقاتهم كلها من عرق جبين الناس والفقراء ليست المشكلة بصغار الفاسدين بل بكبارهم أستعيدوا الأموال المنهوبة”.

كما أرفق راغب علامة كلامه بقول للسير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل، رئيس الوزراء السابق في المملكة المتحدة؛ وجاء في قول تشرشل: “إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم، أنظر إلى برلمانه ومن يمثله وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحذية”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يرفع فيها راغب علامة الصوت في قضية سرقة المال العام يوجه الحكام والمصارف الذين تسبّبوا في الأزمة الإقتصادية التي وصل إليها لبنان ووقع ضحيتها الشعب.