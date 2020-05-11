هيفاء وهبي: يسرا مُبهرة و”خيانة عهد” مسلسلي المفضل

متابعة بتجــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن إعجابها بمسلسل “خيانة عهد”، بطولة الفنانة المصرية القديرة يسرا.

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية “القصص القصيرة” في صفحتها بموقع “إنستغرام” مقتطفات من بعض مشاهد المسلسل وأرفقتها بعبارات الإعجاب والثناء، من بينها “خيانة عهد.. مسلسلي المفضل” و”المبهرة يسرا”.

تجدر الإشارة إلى أن يسرا تعود إلى عشاق الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل “خيانة عهد” الذي يمنحها البطولة المطلقة للمرأة التي تكافح من أجل استقلالها ومستقبلها ورعاية ابنها الوحيد والخروج به من الأزمات التي يتعرض لها أبناء جيله، إضافة إلى ما يحاك حولها من مؤامرات جراء حقد دفين من قبل أقارب يظهرون المودة ويضمرون العداوة.

“خيانة عهد” من تأليف أحمد عادل سلطان، سيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج سامح عبدالعزيز. يشارك يسرا في أداء الأدوار: حلا شيحا وسلوى عثمان وعبير صبري وجومانا مراد وخالد سرحان وبيومي فؤاد وخالد أنور وآخرون.