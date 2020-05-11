كارول سماحة وأغنية “مش هعيش” نجاح مستمر

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد أصداء أحدث أغنياتها “مش هعيش” وذلك رغم مرور شهرين على طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وتلقت كارول في الأيام الماضية رسائل عدّة حملت إشادات واسعة بالأغنية التي لا تزال في المراتب الأولى ضمن سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.
وحقق كليب أغنية “مش هعيش” حتى اليوم ما يقارب مليونين ونصف مليون مشاهدة عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”.
أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.
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