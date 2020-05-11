بعد انتهاء كورونا.. لطيفة التونسية تختار الأراضي المقدسة لزيارتها

متابعة بتجــــــــرد: قالت الفنانة لطيفة التونسية أن أوّل مكان ستزوره بعد أزمة “كورونا”، هي الأراضي المقدسة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وغرّدت لطيفة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، كاتبةً: “سألونى ايه اول مكان تحبى تروحيه بعد ماساة الكورونا،قلتلهم أكيد الأراضى المقدسة مكة المكرمة. يارب تزيح عنا الغمه وتحمينا”.

وكانت لطيفة قد نشرت في وقت سابق تغريدة أكدت فيها أنها تشعر بالحنين إلى تونس، والأجواء الرمضانية في بلدها، قائلة: “الحنين إلى تونس يبكيني بدموع تغلبني”. وأضافت: “الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبني”.

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد “أقوى واحدة”، ويتضمن الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، من أبرزهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد ومحمدي.