أمير دندن أطلق “أهو الخير” بمناسبة الشهر الفضيل

أطلق الفنان أمير دندن على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب انشودته الرمضانية تحت عنوان “أهو الخير” بمناسبة شهر رمضان المبارك وهذا العمل من كلمات الشاعر عماد الأسعد وألحان أحمد بركات وتوزيع وميكس عماد حمزة الغازي.

وسبق وأن تعامل “امير” مع كامل فريق عمل الأنشودة في عدة أعمال فنية ومن أهمها مؤخراً مشاركته في أوبريت “احنا قدها” جمعت نجوم الوطن كان هدفهم التوعية بالبقاء في منزل للوقاية من وباء الكورونا ورسالتهم الإنسانية بالصبر والأمل بالخروج من هذه المحنة.

يذكر أن “دندن” قد اطلق اغنيته “عاليمين” وقد تأجلت جميع حفلاته بسبب فيروس كورونا التي كان من المقرر إعلانها في فلسطين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات.