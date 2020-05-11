طلال السدر بعد هجومه على قناة سعودية: كل إناء بما فيه ينضح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثار الفنان والمنتج السعودي طلال السدر الرأي حول تغريدته التي أطلقها تجاه إحدى القنوات الفضائية السعودية واصفاً إياها بأنها تحتوي على عصابة فنية تسيطر على اختيار المسلسلات السعودية.

وقال في تغريدة بحسابه في "تويتر": "قناة عربية سعودية اشتكينا في فترة من الفترات من الأجانب فيها انهم يحاربون المنتج والممثل السعودي".

وأضاف: "الان فيها عصابة سعودية مسيطرين على كل مداخلها ومخارجها فقط ان لا يدخلها سعودي من غير ان يكون محبب لهم، خوفهم ان يقدم اي منتج سعودي عمل يفضح إنتاجهم الهزيل، ويحرجهم امام مسؤوليها".

ووصف "السدر" في لقاءٍ ضمن على قناة "السعودية الأولى" مستوى الإنتاج في mbc بالهزيل.

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تغريدة طلال السدر لم يوضّح من خلالها القناة المقصودة، إلا أن الكثيرين رأوا أن المقصد هي mbc والتي تقدم في كل عام أعمالاً معروفة لفنانين سعوديين يتقدمهم ناصر القصبي وغيره.

"فوشيا" تواصلت مع طلال السدر لاستقصاء الأمر بعد ورود أنباء عن غضب صنّاع القرار في mbc من التصريح، والذي قال: "التغريدة لم أحدد فيها جهة معيّنه ولكن، فإذا كان حديث الناس قد أكدوا بأني أقصد قناة بعينها فهم أحرار فيما يعتقدونه، ولكن هذا الأمر أحتفظ فيه لنفسي"، وأكد "السدر" أن المسؤولين في الإعلام السعودي عليهم أن يتحققوا من الموضوع، فهناك شركات سعودية لشباب سعودي يجب ان يعطوا الفرصة ويعملوا ويشاركون في إنتاج شيء يليق بالمتابع، حتى تطغى روح المنافسة التي تصب في مصلحة المتلقي".

وتمنى السدر من القنوات السعودية فتح المجال للشباب السعودي، وإعطائهم الفرصة للمشاركة والإنتاج، موضحًا "لدينا شباب بإمكانهم الوصول لهوليوود".

يشار إلى أن طلال السدر كان من المفترض أن يشارك بـ3 أعمال في شهر رمضان الحالي، هي "الاختراق 2" و"بخور القصائد"، ويشارك فيها كممثل إلى جانب الإنتاج، ومسلسل من إنتاجي أيضًا هو "الديك الأزرق"، لكن هذه الأعمال بحكم جائحة كورونا قرر فريق العمل إيقافها بسبب اتباع الإرشادات الاحترازية، بالإضافة إلى أنه كمنتج رأى أن الاهتمام بالجودة وتقديم ما يميز أعماله تأجيل العمل حتى موعد لاحق.