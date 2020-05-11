دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها الجديد بالرقص.. وهند صبري وبوسي تهنئان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الراقصة والفنانة المصرية دينا، بزواج مواطنتها النجمة غادة عبد الرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا، خلال تصوير مسلسل "سلطنة المعز" الذي يتواصل لغاية الآن، وقدمت رقصة هدية للعروسين وهيأت لهما أجواء الزفة البلدي في موقع تصوير المسلسل.

ونشرت غادة عبد الرازق، مقطع فيديو ظهرت خلاله إلى جوار زوجها زنيتا، فيما قامت دينا بزفتهما بالرقص وتشغيل الأغاني، وعلقت غادة على المقطع:"دينا صممت تعمل زفة في التصوير #سلطانة _ المعز#كريمة #سلطانة".

وتتابعت التعليقات على الفنانة غادة لتهنئتها على زواجها، حيث كتبت الفنانة هند صبري "ألف مليون مبروك وربنا يسعدكم أنتي تستاهلي كل خير"، كما علقت المطربة الشعبية بوسي "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكي".

كما علق أحد المتابعين "تستاهلين كل خير يا قمر ما شاء الله"، وعلق آخر "مبروك غادة تتهني"، وعلقت أخرى "مبروك يا غزال ويديم عليكي السعادة ".

وكانت "فوشيا"، قد انفردت بخبر زواج غادة عبدالرازق، من مدير التصوير هيثم زنيتا، وهو مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته ويعرض في السباق الرمضاني الحالى.

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وبيّنت مصادر لـ"فوشيا" أن الحلقة التي شهدت حفل زفاف غادة عبدالرازق في المسلسل كانت عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضًا، موضحًا أنها كانت عروسًا بالمسلسل وعروسًا بالواقع وتزوجت من هيثم زنيتا.

وتابع المصدر أن غادة عبدالرازق فضلت عدم الإعلان عن الزواج في الفترة الحالية كي يرتبط الأمر بالدعاية للمسلسل، مبينًا أنها تعرفت على هيثم زينتا منذ تصوير مسلسلها "حكاية حياة" الذي عُرض في دراما رمضان 2013.

وأوضح المصدر أن غادة وهيثم حدث بينهما تقارب لفترة بعد مسلسل "حكاية حياة"، ثم انفصلا لفترة وعاودا التواصل مجددًا قبل عام وتم الاتفاق على تفاصيل الزواج.

وقد تم عقد قرانها قبل أسبوعين، وقدم هيثم زينتا لها الشبكة، وكان المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير شهدا على عقد الزواج.