شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنتهى من تصوير "خيانة عهد" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة حلا شيحة من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا خلال الاسبوع الأخير من شهر رمضان حيث تصور حاليا عدد من مشاهدها داخل احد الديكورات المخصصة للعمل معربة عن سعادتها بردود الافعال التى تلقتها على الشخصية التى تقدمها من خلال العمل الذى حقق نجاح كبير حتى الان حيث فاقت توقعاتها .

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف مساء، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته كل من: شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد على.

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وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.