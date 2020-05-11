شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام تيمويرا موريسون إلى الموسم الثانى من The Mandalorian والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل تيمويرا موريسون، إلى الموسم الثاني من The Mandalorian، الذى يعرض علي شبكة ديزنى بلس، ومن المقرر أن يعرض أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وتشير التقارير إلى أن دور موريسون صغير، وأبقى العاملون على العمل خبر انضمام موريسون سرا، ولم بعلن عن الدور لذى سيلعبه إلى الآن.

كما تظهر الممثلة العالمية جيمي لي كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس.

Advertisements

وكانت قررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثالث، وذلك قبل عرض الموسم الثانى من العمل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير، ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.



