تعرف على عدد مشتركي قناة محمد رمضان على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام، صورة يحتفل بها بوصول قناته بموقع يوتيوب، لـ 9 مليون مشترك.

وكتب رمضان: " قناتي على يوتيوب، 9 مليون مشترك، ثقة في الله نجاح".

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وتعد قناة محمد رمضان على يوتيوب من أشهر قنوات الفنانين العرب على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.

وبجانب الأغاني التي يغنيها رمضان ويضعها على القناة، يرفع مشاهد من أعماله في كل مسلسل يقوم ببطولته وفقا لاتفاق مع الشركة المنتجة.

ومنذ بداية شهر رمضان رفع رمضان مشاهد كثيرة من حلقات مسلسل البرنس الذي يخوض به السباق الرمضاني.