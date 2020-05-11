شاهد.. حمو بيكا يعتذر من هاني شاكر بعد تهديده بثعبان “هاني مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 07:09 صباحاً - وقع الفنان الشعبي المصري حمو بيكا ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على قنوات mbc.

قال رامز جلال لـ”حمو بيكا”، “أنت مش مطرب وعايز ظبط حنجرة”، فرد عليه بيكا قائلا إنه “مؤدي”، بعدها طلب رامز من حمو أن يعتذر للملحن المصري حلمي بكر ومن نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد تهديده بالثعبان.

وأجبر رامز بيكا على غناء “جبار” لعبدالحليم حافظ، وترديد جملة “رامز جلال علم عليا”، إلا أن رامز التفت إلى المشغولات الذهبية التي يرتديها بيكا فسأله “من أين لك هذا” فقال له بيكا إنه “ذهبي”.

يذكر ان قائمة ضحايا “رامز مجنون رسمي” ضمت حتى الان كل من الفنانين حسن شاكوش والإماراتي عبدالله بالخير، والسعودي حسن عسيري، إضافة إلى فيفي عبده وياسمين صبري، وريهام عبدالغفور وغيرهم.