مقتل وإصابة عشرات جنود البحرية الإيرانية بصاروخ كروز!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 07:09 صباحاً - قتل 40 عسكريا من الجيش الإيراني بينهم ضباط كبار، إضافة إلى جرح خلال مناورات بدأت، مساء الأحد، في سواحل جاسك المطلة على الخليج العربي.
وفي التفاصيل، فقد ذكرت ذكرت حسابات مقربة من الحرس الثوري أن مدمرة “جماران” الإيرانية استهدفت بارجة ” كنارَك” عن طريق الخطأ، بصاروخ كروز.
أفاد مراسل صحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري، وحيد حاجي بور، بمقتل 40 عنصرا من الجيش الإيراني على متن البارجة وقال إنه تم تأكيد انتشال 18 جثة منهم.
وانتشرت العديد من الفيديوهات تظهر لحظة إسعاف الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة تشابهار، وفقا لمصادر صحفية.
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