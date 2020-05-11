ياسمين صبري تؤدي أغنية لهيفاء وهبي وسط تفاعل كبير من الجمهور

حظي مقطع فيديو للفنانة المصرية ياسمين صبري بتفاعل واسع بين الجمهور، خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية في وقت سابق، وذلك بسبب قيامها بأداء أغنية "رجب حوش صاحبك عني" للفنانة هيفاء وهبي. ويتضح من خلال التعليقات أن هذه المقابلة كانت قبل ارتباط ياسمين صبري برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفاء وهبي، والتي تحدثت فيها صبري عن حياتها الفنية والشخصية.

وخلال البحث عن توقيت المقابلة تبين أنها تعود لشهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، خلال استضافة الفنانة في برنامج "عيش اللحظة" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، وشارك ياسمين وقتها في الحلقة الفنان محمد رجب، الذي غازل الفنانة على الهواء مباشرة عندما قال لها:" يا صفايح الزبدة السايحة".

وصرحت ياسمين خلال الحلقة عن مهنتها قبل الشهرة وهي العمل في محل لبيع الألماس في نيويورك بالولايات المتحدة، مبينة أنها قضت سنواتها الجامعية الأربع وهي تعمل في أميركا ثم تعود إلى مدينة الإسكندرية لتنهي امتحاناتها فقط بالجامعة، ثم تعود مجددا للعمل، لافتة إلى أنها تلقت عرضا في البداية للعمل كنادلة في أحد المطاعم ولكنها لم تجدها مهنة تروق لها.

وربط الجمهور أيضًا بين مهنتي ياسمين صبري وهيفاء وهبي قبل الشهرة، لتتشابه فيها النجمتان أيضًا، حيث كانت تعمل وهبي في محل مجوهرات، فامتهنتها قبل أن تحترف عروض الأزياء والظهور كموديل والإعلانات ثم احتراف الغناء والتمثيل.

وأصبح الجمهور يركز على أدق تفاصيل حياة الفنانة ياسمين صبري في الوقت الحالي وذلك بعد ارتباطها بأبو هشيمة لأنه طليق هيفاء وهبي، كما أن المقارنات بين النجمتين لا تنتهي وذلك لأنهما تحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة.

وأعلنت ياسمين عن زواجها بأبو هشيمة في السابع عشر من شهر أبريل الماضي، وأقيم عقد القران في منزل أسرة الفنانة بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيما ارتبط أحمد أبو هشيمة بالفنانة هيفاء وهبي عام 2009 لكنهما انفصلا في شهر نوفمبر من عام 2012 بسبب الخلافات التي نشبت بينهما بحسب ما تم نشره وقتها.

وجاء في بيان انفصال هيفاء وأبو هشيمة في البداية:" يؤسفنا ان نعلن نحن كل من السيد أحمد أبو هشيمة والسيدة هيفاء وهبي عن قرارنا بالانفصال بعد قصة حب و زواج استمرا لمدة 6 سنوات".

وأضاف البيان:" نود أن نوضح أننا وصلنا إلى قناعة باتخاذ هذا القرار مع التأكيد على استمرار علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بيننا تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التى جمعتنا".

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