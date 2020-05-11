شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة وتريلر لـ فيلم الرعب الجديد Shirley والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Neon أول تريلر وبوستر لـ فيلم الدراما والسيرة الذاتية Shirley، العمل من المقرر طرحه فى دور العرض المختلفة فى 5 يونيو المقبل، على أن تصل مدته إلى ساعة و 47 دقيقة.

الفيلم الجديد يدور حول كاتبة الرعب الشهيرة، لتجد مصدر إلهام لكتابها التالي بعد أن تستقبل هي وزوجها زوجين شابين فى منزلها .

Advertisements

فيلم Shirley من بطولة إليزابيث موس، لوجان ليرمان، مايكل ستولبارج، أوديسا يونج، ستيف فينوفيتش، ريان سبان، أديليند حوران، مولي فاهي، توماس راسيك، إميلي ديكر، افا لانجفورد.



Shirley





بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركتى Lionsgate وRoadside أن فيلم الإثارة الجديد The Courier سيصل دور العرض فى 28 أغسطس المقبل، العمل من بطولة الممثل العالمى بنديكت كومبرباتش، وعرضت دراما الحرب الباردة، التى أعلن عنها تحت اسم Ironbark، لأول مرة في يناير الماضى، في مهرجان صندانس السينمائي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم The Courier من إخراج دومينيك كوك، ومن تأليف توم أوكونور، يستند فيلم The Courier على القصة الحقيقية لـGreville Wynne ، وهو رجل أعمال تم تجنيده للمساعدة فى إنهاء أزمة الصواريخ الكوبية التى تشكل علاقة خطيرة مع ضابط استخبارات سوفياتى، وشارك فى بطولة العمل راشيل بروسناهان وجيسي بوكلي، و ميراب نينيدزه، وغيرهم.

كما قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أم يطرح العمل الجديد فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.