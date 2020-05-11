شكرا لقرائتكم خبر عن بشري وحسن الرداد يقدمان مسلسل انيميشن جديد بعنوان وريد وريده..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانه بشرى من وضع صوتها على أحداث مسلسل الأنيميشن بعنوان "وريد وريده"، والذى يعد أول مسلسل كرتون عن التبرع بالدم.

ويشارك فى بطولته كل من حسن الرداد، ونيفين محمود، وتسجيل جورج يعقوب، وشعبان محمد، وإخراج محمد مهران،ولم يتم تحديد موعد لطرحه سواء على اليوتيوب أوإحدى المنصات الرقمية.

من ناحية أخرى تشارك بشرى حاليا في رمضان بمسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .

Advertisements

وكانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وآخرون، إخراج رامى إمام.