شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى إلى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم شقيق الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم الوحيد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الإعلامية الكبيرة بسبب فقد شقيقها الوحيد الذى توفى ظهر الجمعة وهو صائم .

جدير بالذكر أن الإعلامية والفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم قدمت عدد من أشهر وأهم البرامج ومنها اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، فكر ثوانى واكسب دقائق صورة وغيرها، وتميزت بحضور وبساطة جعلتها تتربع على عرش القلوب، حتى حصلت على لقب المذيعة المثالية.

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كما أنها من أنجح وأقرب المذيعات إلى قلوب الأطفال، حيث قدمت برنامج الأطفال صباح الخير مع شخصية بقلظ الشهيرة وارتبط بهذا البرنامج ملايين الأطفال فى مصر والعالم العربى الذين لقبوا الإعلامية الكبيرة بلقب" ماما نجوى" الذى اشتهرت به بين الكبار والصغار.

وبدأت نجوى ابراهيم مشوارها الفنى عندما رأى المخرج العالمى يوسف شاهين فى ابتسامتها وبساطتها وصدقها ملامح وصيفة الفلاحة المصرية الجميلة فى فيلم الأرض، أول فيلم شاركت فيه نجوى إبراهيم، لتثبت قدرتها على الوقوف أمام عمالقة التمثيل وجدارتها بأن يوضع إسمها بينهم، وفى هذا السن الصغير شاركت فى مهرجان كان وبرلين، وبعدها توالت بطولاتها السينمائية التى وصلت إلى 12 فيلما من روائع السينما المصرية ومنها فجر الإسلام، الرصاصة لا تزال فى جيبى، حتى آخر العمر، المدمن، السادة المرتشون، وغيرها، وكان سر نجاحها فى كل هذه الأعمال هو الصدق والبساطة واحترام وحب الجمهور.