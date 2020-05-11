فيديو.. عمر كمال يكشف حقيقة علاقته بالراقصة جوهرة في شيخ الحارة والجريئة

كشف الفنان عمر كمال حقيقة علاقته بالفنانة الاستعراضية جوهرة، وجاء ذلك من خلال برنامج شيخ الحارة والجريئة، والتي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس. وأشار عمر كمال إلا أن الجميع يحب جوهرة لأنها خفيفة الظل، مشيرًا إلا إنها محترمة وجدعة، بالإضافة إلى إنها نجاحة على المستوى الفني، وبتنجح جميع أعمال الفنانين. لأنها خفيفة الظل، مشيرًا إلا إنها محترمة وجدعة، بالإضافة إلى إنها نجاحة على المستوى الفني، وبتنجح جميع أعمال الفنانين. وأضاف الفنان عمر كمال قائلًا: جوهرة جددت من أسلوب الرقص الشرقي، وهذا ما يجعلها مميزة. أسلوب الرقص الشرقي، وهذا ما يجعلها مميزة. Advertisements يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان.

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