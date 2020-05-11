شاهد .. هبة مجدي تنتقم من دياب في فرصة تانية

قررت مريم "هبة مجدي" الانتقام من مدحت "دياب"، بعد أن أخذت منه جميع أملاكه وقامت بإبلاغ الشرطة عن تجارته في المخدرات، ثم ذهبت إلى والدها "محمد أبو داوود"، ووالدتها "نهال عنبر"، وشقيقتها ملك "ياسمين صبري".
وخلال جلوسها معهم تفاجأت بمكالمة مدحت لها، ومنناحيتها طلب والدها بأن يطلقها رسمي، ولكنه انفعل وغضب وقام بتهديدهم جميعًا بالقتل إذا لم يعيدوا إليه ممتلكاته، وجاء ذلك من خلال أحداث مسلسل فرصة تانية بصفحة ON الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل فرصة تانية من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.
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