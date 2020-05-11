كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرز ما جاء في الحلقة 17 من "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة السابعة عشر مساء الأحد، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"..