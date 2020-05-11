شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم الاثارة والتشويق The New Mutants بـدور العرض بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة 20thCenturyFoxFilm، أنها تنوى طرح فيلم التشويق والإثارة The New Mutants، بدور العرض بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، بالرغم من الإعلان عن طرح العمل على شبكة ديزنى بلس، ألا أن الشركة رفضت ذلك ولم تعلن عن موعد محدد لـ طرح الفيلم إلى الان، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "wegotthiscovered"، كما طرحت الشركة برومو تشويقى جديد مدته 30 ثانية للعمل، الذى احتوى على العديد من اللقطات الجديد.

وكان قد كشف موقع فارايتي أن فيلم التشويق والإثارة The New Mutants، كان من المقرر عرضه في 13 أبريل الماضى، ولكن تم تأجيله لأجل غير مسمي، بسبب فيروس كورونا وهو التأجيل الرابع، حيث كان من المقرر عرضه في عام 2018 لاسباب غير معلومة اخرها فيروس كورونا.

Advertisements

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم، والفيلم الجديد من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.

و لايزال العالم يعيش أزمة غلق دور العرض المختلفة بسبب فيروس كورونا، ولذلك تسعى الكثير من شركات الإنتاج لـ تأجيل أو طرح أفلامهم الجديدة على منصات البث المختلفة بـ مقابل مادى، ولكن لم تقم شركة 20th century بذلك، حيث أعلنت تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021، بدلا من أن يطرح يوم 24 يوليو من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.