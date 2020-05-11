شكرا لقرائتكم خبر عن سائق مدمن يطلب من الركاب عمل تحليل مخدرات بدلا منه فى "كريزى تاكسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حسن دبشة" هو الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة 17 من برنامج "كريزي تاكسي" في موسمه الثانى الذى يعرض على قناة الحياة، وهو سائق تاكسي مدمن مخدرات وقبل أن يتحرك بالتاكسي أخذ بعض حبوب الترامادول، ليصله تليفون من أحد السائقين يخبره أن هناك مجموعة من الكمائن على الطريق ويقومون بعمل تحاليل مخدرات للسائقين، فيقوم بأغرب طلب للركاب وهو أن يقوم بإعطائه عينة للتحليل بدلاً منهم في حال أوقفهم أحد الكمائن، ثم يستضيف سائق زميله ويحاولان الاثنان أن يجبرا الراكب على إعطاءهم للتحليل، مما يثير قلق الركاب منهم وتوترهم ويبدأون في الاعتداء على السائق فيخبرهم أنه مجرد مقلب وأنهم يهزرون معه.

وكان الفنان إبراهيم السمان جسد في الحلقة السابقة، شخصية كروان إمبابة إسلام دبابة، وهو أحد المطربين الشعبيين من الطراز الأول الذي يعمل في الصباح كسائق تاكسي، ويتولى ابراهيم السمان التعريف بنفسه لكل الركاب الذين يركبون معه التاكسي إلى أن يأتي له تليفون من أحد الأشخاص يخبره أنه قام بتخريب الفرح الذي غنى فيه بالأمس وأن صوته سيئ جداً، فيبدأ إسلام دبابة إثبات حلاوة صوته للراكب من خلال ميكروفون معه داخل التاكسي ويبدأ في غناء مجموعة من الأغاني الشعبية مما يسبب صداعا للركاب، ويتطور الموضوع ويطلب السمان منهم أن يعملوا ككورال خلفه فيبدأ الركاب فى الضيق من إبراهيم السمان حتى يكشف لهم عن حقيقة المقلب.

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الجزء الثانى من برنامج "كريزى تاكسي" من إخراج منار زين، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية العشرة والنصف مساء كل يوم طوال ليالى شهر رمضان، ويأتى الجزء الثانى من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضى.