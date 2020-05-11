شكرا لقرائتكم خبر عن ونحب تانى ليه.. كريم فهمى يخير ياسمين عبد العزيز بين استمرار علاقتهما وعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية الحلقة 17 من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، حدثت مشادة كلامية بين مراد السويفى "كريم فهمى" ووليد "أحمد جمال سعيد" بعدما سمعه كريم وهو يصارح ياسمين عبد العزيز بإعجابه بها، عندما قابلها بالصدفة أمام الحمام فى المكان الذى كانت تسهر فيه مع كريم، وعند محاولته للمسها أمسك يده، وهنا حدثت المشادة التى انتهت بانصراف كريم بعدما قال له "أنت ماتعرفش مين مراد السويفى".

انصرف كريم مع ياسمين من المكان وسألته ياسمين عن سبب صمته طيلة الوقت، فتتفاجأ برد فعله حيث بدأ فى الصراخ فى وجهها معبرا عن غضبه مما حدث، وكذلك غضبه من سفرها لتصوير الفيلم الذى يخرجه طليقها ويكون بطله وليد الشخص الذى ضايقها، وهنا يخيرها كريم بين استمرار علاقتهما أو العمل، تتفاجأ ياسمين من طلبه لكن سرعان ما تتخذ قرارها وتختار العمل.

وفى حديث بينها وبين نفسها توضح سبب اختيارها للعمل أنها قد اختارت نفسها، لأنها كانت تظن أنها أهم من ذلك عند كريم فهمى، واعتبرت تخييره لها هو بمثابة إهانة، وقررت أن تسافر لتصوير الفيلم ليس لأن الفيلم أهم من كريم لكن لأنها أيقنت عدم وجود داعٍ لأن تحب مرة ثانية فكلهم متشابهون.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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