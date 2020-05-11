شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار: شخصية زينب فى مسلسل "الفتوة" متناقضة والحلقات المقبلة بها مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانه مها نصار ، إن دورها في مسلسل "الفتوة" بشخصية زينب الجبالي مع الفنان ياسر جلال، غنيه جدا ومليئة بالمشاعر والأحاسيس كما أنها متناقضة أى أنها "لا تنجب ولكن تعمل داية".

وأضافت مها نصار ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها قامت بدور ابنة "فتوة"، وعاشت خارج "الجمالية" لفترة، وتزوجت من "عربجي".

وأوضحت، أن الشخصية التى تجسدها فى "الفتوة" مليئة بالصراعات والتطورات خلال الحلقات المقبلة، حيث إن "زينب" شخصية مركبة، قائلة: "بنت بسيطة ومش شبه العصر دا، هاني سرحان صنع حالة مختلفة في العمل ولم أتعرض لها في أي عمل آخر ودا هو اللي شدني في الشخصية".

وتابعت :"بالنسبة للفنان ياسر جلال، فهو فنان كبير وموهوب وعلى المستوي الشخصي محترم ومحتوي كل الكاست.. أما حسين المنباوي المخرج من المخرجين المهمين وعارف هو عايز أيه والشغل معاه مريح وواضح من المسلسل شطارته".

وأردفت الفنانة قائلة: "بالنسبة لردود الأفعال على مسلسل الاختيار أو مسلسل الفتوه قوية، علي الشخصيتين مع أن الشخصية فى مسلسل الاختيار كنت ضيفه شرف ولم أتوقع ردود الأفعال القوية دي.. شخصيه زينب الجبالي كانت مختلفة تماما عن مها عشماوي من حيث الأفكار والشخصية والبيئة".

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وعن الصعوبات التي واجهتها في شخصيه مها عشماوي فى مسلسل الاختيار قالت: "كانت فى التحضير.. أما في زينب الجبالي هو الرجوع إلى الحقيقة الزمنية التي يجسدها المسلسل".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.