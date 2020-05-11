هكذا علق أمير طعيمة على صورته مع رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على صورة جمعته بالفنان رامز جلال بإحدى المناسبات.

وكتب: "هو من يوم ما عرفناه، عارفين إن رامز مجنون رسمي من غير برنامج".

ويقدم الفنان رامز جلال، برنامج "رامز مجنون رسمي" وهو ينتمي لنوعية برامج المقالب التي اعتاد رامز على تقديمها كل عام.

ويستضيف رامز جلال هذا العام، عدد من نجوم الفن والكرة، أبرزهم فيفي عبده، ياسمين صبري، بدرية طلبة، محيي إسماعيل، طارق حامد، ياسمين رئيس، وآخرون.