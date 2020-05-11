نجوم أمّنوا على أعضائهم.. ماريا كاري ساقاها بـ100 مليار دولار وقدم كريستيانو بـ 144 مليوناً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 03:47 صباحاً - يتسابق العديد من النجوم العالمين للتأمين على حياتهم وأنفسهم بمبالغ خيالية، ولكن الغرابة هذه المرة أن يتم التأمين على أعضاء جسدية ليديهم وليس على أرواحهم وحياتهم.



وقد جاء في مقدمة الأعلى تأميناً للنجوم العالميين الذين أمنوا على أعضائه البشرية النجمات كيم كاردشيان وجينيفر لوبيز، حيث أمّنت كيم كاردشيان على مؤخرتها بـ21 مليون دولار، بينما أمّنت جينيفر لوبيز على مُؤخِّرتها بـ300 مليون دولار، أما النجمة العالمية جوليا روبرتس فقد أمّنت على ابتسامتها بـ30 مليون دولار.

تابعي المزيد: بيونسيه ووالدتها تينا تطلقان حملة توعية بفيروس كورونا في هيوستن..وتستعدان لعيد الأم



ثم يأتي تباعاً في القائمة النجمة ريهانا التي أمّنت على ساقيها بمليون دولار، وهايدي كلوم بمبلغ وصل إلى مليون ومائتي ألف دولار، وكذلك تينا تيرنر بمبلع 2.3 مليون دولار، في وقت قامت مايلي سايرس بالتأمين على لسانها بمليون دولار، أما المبلغ الأعلى فكان من نصيب ماريا كاري التي أمنت على ساقيها ماريا كاري بـ100 مليار دولار.



كما تشمل القائمة النجوم العالميين أيضاً، حيث أمّن مغنّي الروك Bruce Springsteen على أحبال صوته بمبلغ 5.7 مليون دولار، أما دانيال كريغ فقد أمّن على جسمه بالكامل بـ5.9 مليون دولار



أما لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام فقد أمّن على ساقيه بمبلغ 70 مليون دولار، كما فعل تماماً اللاعب كريستيانو رونالدو الذي أمن على ساقيه بـ 144 مليون دولار.