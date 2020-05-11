أرملة أسطورة كرة السلة كوبي براينت ترفع دعوى لإيقاف تداول صور جثمان زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 03:47 صباحاً - للآن مازال أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت يشغل عائلته وجمهوره منذ وفاته وابنته الرياضية الناشئة جيانا بحادث تحطم مروحية في يناير الماضي.

وعادت حادثة وفاته المفجعة للجميع الآن حين تداول الكثير من الناس عبر حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي صور حطام مروحيته ما أثار استياء وغضب أرملته فانيسا براينت وأفراد عائلته وأصدقائه ومعجبيه.

وحملت فانيسا براينت، أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، مكتب قسم شريف المقاطعة مسؤولية نشر وتداول الصور من موقع الحادث الذي أودى بحياة زوجها وابنتها جيانا، دون الحصول على إذن من العائلة، ما جعلها ترفع دعوى قضائية عليه.

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وقال متحدث باسم عائلة براينت لمجلة "بيبول" الأمريكية ، "إن هذه الدعوى تتعلق فقط بغرض المساءلة وحماية الضحايا والتأكد من عدم إضطرار أي شخص للتعامل مع هذا السلوك في المستقبل".

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فانيسا رفعت دعوى قضائية ضد مكتب شرطة مدينة لوس أنجلوس، بسبب نشر صور أشلاء زوجها بعد حادث المروحية الذي تسبب بوفاته وابنته جيانا.

وبحسب الصحيفة، فقد طالبت فانيسا أرملة براينت بتعويض من 8 رجال شرطة "التقطوا صورًا تظهر أشلاء الجثث ثم قاموا بمشاركتها مع أشخاص آخرين، الأمر الذي تسبب لها ولعائلتها بضرر نفسي وعاطفي هائل".

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كوبي براينت وابنته جيانا



وبحسب ملف الدعوى القضائية المرفوعة مؤخراً: "تواجد في موقع تحطم المروحية الخاصة ما لا يقل عن ثمانية من مساعدي الشريف التقطوا صوراً بهواتفهم الخلوية للأطفال القتلى وأهلهم والمدربين. وكما أقر مكتب الشريف لاحقاً، لم يكن هناك غرض تحقيقي لمساعديه من أجل التقاط الصور في موقع التحطم، بل التقط المساعدون الصور لأهدافهم الشخصية".

والأشخاص الوحيدون المصرح لهم بالتقاط صور لموقع التحطم هم محققون من المجلس الوطني لسلامة النقل ومكتب الطبيب الشرعي.

وأقر شريف مقاطعة لوس أنجليس أليكس فيلانويفا في مارس (آذار) بأن مساعديه قد التقطوا صوراً لموقع التحطم، بعدما كشفت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" وجودها .

وذكر موقع "تي أم زي" للأخبار الترفيهية، الذي كان أول من أفاد عن تحطم مروحية تقل أسطورة لوس أنجليس ليكرز، آنذاك أن نادلاً قدم شكوى بعد سماعه أن أحد مساعدي الشريف يعرض الصور أمام زبون في الحانة. وكشف فيلانويفا أن مكتبه حدد العناصر المعنيين وحرص على إتلاف الصور للحد من تداولها.

وكانت مروحية أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت "41 عاماً" الخاصة قد تحطمت وأودت بحياته وحياة ابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في ولاية كاليفورنيا.

وفي بداية شهر مايو- أيار الجاري،احتفلت فانيسا براينت بذكرى ميلاد ابنتها جيانا براينت،التي رحلت ووالدها نجم كرة السلة الأمريكي السابق كوبي براينت مطلع العام الجاري في حادث تحطم طائرة مروحية وهما في طريقهما إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة،برفقة أشخاص آخرين،وحلت ذكرى ميلاد الطفلة الصغيرة 1 مايو حيث كانت ستبلغ 14 عاماً.

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وكشفت فانيسا في مطلع شهر مايو – أيار الجاري،إنها عثرت على رسالة كتبها لها زوجها الراحل كوبي براينت بعد رحيله،وانتظرت حتى عيد ميلادها لتفتحه،وكتبت: "بالأمس وجدت مغلفاً مكتوب عليه: "حب حياتي من تو بابي"،وأضافت: " لقد أعطتني هذه الرسالة شيئاً أتطلع إليه اليوم.المفارقة أن كوبي لديه صورة لي مرسومة على شكل ملاك يحملني،أفتقد حب حياتي وطفلتي الصغيرة،أنا ممتنة لاستيقاظ ثلاث فتيات جميلات اليوم،أتمنى لو كنا جميعاً معاً".

ويشار إلى أن الرياضي الأمريكي الراحل كوبي براينت أنهى مسيرته في عام 2016، ولعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليكرز لأكثر من 20 موسماً، وتوج بطلاً لخمس مرات، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، وأصبح اللاعب الأكثر قيمة في البطولة، وفاز في دورة الالعاب الاولمبية في عامي 2008 و 2012، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة.

وللآن كان وسيظل كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية حتى بعد رحيله ،وتقاضي عائلته قانونياً كل من يحاول انتهاك حرمة جثمانه بنشر صور أشلائه وإظهار عدم الإحترام له ولذكراه الحية في قلوب أفراد عائلته وأصدقائه والملايين من معجبيه.