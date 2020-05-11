بيونسيه ووالدتها تينا تطلقان حملة توعية بفيروس كورونا في هيوستن..وتستعدان لعيد الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 03:47 صباحاً - دائما يحظينّ أمهات النجمات العالميات بمقارنات أناقة وجمال مع بناتهن،كيف لا ؟ والجينات الجمالية والوراثية شبه واحدة،خاصةً بين المغنية الأمريكية العالمية بيونسيه ووالدتها تينا نولز لوسون التي أشعلت السوشيال ميديا العالمية وشغلت الملايين من متابعو ابنتها بجمالها وبحملتها الخاصة لتوعية سكان ولاية هيوستن بضرورة الخضوع لاختبار كشف فيروس كورونا،وكانت وعائلتها أول من خضعوا له..فهل كانت سلبية أم إيجابية؟

وحصل ذلك حين تداول المتابعون الكثر لابنتها المغنية الجميلة الشهيرة بيونسيه صورة لها تجمعها بابنتها بيونسيه ،ولاحظ ولفت الكثير منهم حول العالم إلى الشبه الكبير بين بيونسيه ووالدتها الجميلة تينا المتحدية الزمن بثقة بجمالها رغم تقدمها في السن.

وكانت بيونسيه نفسها قد أشادت بجمال ورقة والدتها تينا في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي تملك فيه أكثر من 145مليون متابع ومتابعة ،ووصفتها بسوبر ماما وإنها جميلة ورقيقة جداً.

من جهة أخرى أشاد عدد كبير من الناس بمبادرة بيونسيه الأخيرة التي تبرعت من خلالها بمبلغ 6 ملايين دولار لعدد من المبادرات الخيرية والإغاثية والصحية بالتعاون معصندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسي "Startsmall" وتم تقديم التبرع المالي للتحالف الوطني للصحة العقلية ،وجامعة كاليفورنيا –لوس أنجلوس،والمنظمات المجتمعية المحلية التي تعمل على تحسين الصحة العقلية لكافة الشرائح والفئات العمرية في ذروة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة .

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بيونسيه ووالدتها

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بيونسيه تشارك والدتها تينا بحملة توعية من فيروس كورونا في هيوستن



وتبرع بيونسيه بالمال لم تجده والدتها تينا كافياً فاشتركت معها بإطلاق حملة توعية من فيروس كورونا المستجد،وحثتا معاً سكان ولاية "هيوستن" على التقدم لإختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد من باب الوقاية المبكرة منه،فاكتشاف الفيروس مبكراً يعجل بشفاء المصاب به،ويحد من فرصة نقل العدوى من شخص إلى آخر وحملت الحملة عنوان "كلنا في هذا معاً".

وكشفت الأم تينا نولز لوسون يوم الخميس الفائت بمقابلة تلفزيونية عن بعد من منزلها بمناسبة عيد الأم في الولايات المتحدة ،إنها تنتظر اللحظة التي تنتهي فيها فترة الحجر المنزلي والتباعد الإجتماعي لتعانق ابنتها بيونسيه "38 عاماً" .

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عائلة بيونسيه أجرت اختبار فيروس كورونا وجميعها سلبية



وقالت تينا لوسون: "كلنا أجرينا إختبار كشف فيروس كورونا،وجاءت جميعها سلبية ،ونأمل جميعاً بلم شمل الأسرة بيوم عيد الأم،والإجتماع معاً مجدداً بحفل عشاء عيد الأم ،عندئذ يمكنني لمس ابنتي عن قرب بشكل حقيقي وليس عن بعد كالفترة الماضية،وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية.

وأضافت تينا : "أشعر بالحزن أيام الأحد ،لأنه اليوم الذي نجتمع فيه جميعاً ،وأجتمع فيه مع أحفادي من بيونسيه،خاصةً إبنتها "بلو إيفي – 8 سنوات" ،والتوأم "سير ورومي " ،لهذا ينتابني الإكتئاب يوم الأحد بدونهم.

وكانت تينا لوسون في تصريح سابق لها،أن فيروس كورونا يفتك بضراوة مجتمع السود البشرة ،ونحتاج لحملات توعية أكثر لتحذير الناس منه،ومن أجل أن ننجح بحماية انفسنا،يجب الإستمرار بالتباعد الإجتماعي ،وارتداء الكمامة في كافة تنقلاتنا ومشاويرنا،والأهم من كل ذلك الخضوع لاختبار كشف فيروس كورونا ،فبدونه لا يمكن أن نعرف إذا كنا مصابين أولا ،ومعرفتنا تحمي عائلاتنا وتحمينا من فيروس كورونا – كوفيد19.