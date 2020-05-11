عمر كمال وحمو بيكا يشعلان التريندات: حسن شاكوش مش سالك وأصفر

تصدر مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر، وذلك بعد أن ظهرا الأحد في برامج رمضان.
وتحدث عمر كمال، عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال استضافته الأحد، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".
وقال عمر كمال: "حمو بيكا سبب شهرتي أنا وحسن شاكوش أمام الجميع، واللي يقول كدة يبقي إنسان ناكر للجميل"، مشيراً إلي أن حمو بيكا كان براند للمهرجانات في مصر".
وقال عمر كمال عن حسن شاكوش: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار واحنا كدة بنتعامل بميت وش، احنا بشكل عام بنتكلم لكن اللى فى القلب فى القلب وده شغل نفاق".
وقال عمر كمال: "هو بيسعرني على أساس إيه، أنا أجري زاد بتعبي ومجهودى، واللي زودنا ربنا وقسملي رزقي وأنا إنسان شبعان وأنا كنت بتكلم في حقى الأدبى، وأنا قعدت فترة مش موجود وكان حسن اللي متصدر للمشهد
وتابع عمر كمال: "حسن شاكوش كلمني بعد حلقة شيخ الحارة اللى ظهر فيها واعتذر لى بس أنت متشتمنيش في شارع وتصالحنى فى حارة".
بينما ظهر حمو بيكا في حلقة الأحد من برنامج المقالب رامز مجنون رسمي.
وطلبت أروى في البداية التعليق على صور الفنانين خلال الفقرة الأولى، وضحك بيكا عند رؤية صورة المغني حسن شاكوش ورفض التعليق.
بينما شهدت الفقرة الثانية من برنامج رامز مجنون رسمي الخاصة بالكرسي، سؤالًا من رامز جلال عن مشاكل بيكا مع بعض مغنين المهرجانات ورد بيكا "شطة حبيبي وكويس وحسن شاكوش كمان كويس".
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