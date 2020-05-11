كريم قاسم يرفض العمل مع محمود حميدة في الحلقة السابعة عشر من لما كنا صغيرين

رفض وائل ( كريم قاسم ) عرض مغري من سليم ( محمود حميدة ) وهو العمل معه في توريد بعض الأجهزة من خارج مصر وهي المهمة الموكل بها يحيى ( محمود حجازي ) قبل سجنه وبالطبع علم وائل أن المهمة الحقيقة هي جلب مخدرات لذلك رفض التعاون معه. هي جلب مخدرات لذلك رفض التعاون معه. كشف ياسين ( خالد النبوي ) لرئيس النيابة ( هاني عادل ) عن صورة صافي وسليم وذهابه لشقتها والتأكد من عدم معرفتها بنهى ( نسرين أمين )، ولكن ما أن ذهبت الشرطة للتحقيق مع صافي لم يجدوها. )، ولكن ما أن ذهبت الشرطة للتحقيق مع صافي لم يجدوها. Advertisements اعترفت دنيا ( ريهام حجاج ) بأنها اقترفت خطأ بالذهاب ليحيي وأخباره بصورة صافي وسليم والتى قام ياسين بتصويرها لهم. يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، وغيرهم، المسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد على.

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