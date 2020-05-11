تأكدت شكوك عهد (يسرا) من شقيتها فرح (حلا شيحا) حول تسببها في مقتل نجلها هشام (خالد أنور)، بعد الاستماع إلى اعترافها لـ شيرين (جومانا مراد) بكرهها لها، ونيتها في تدمير حياتها وحياة نجلها.
تنتهي الحلقة ببدء عهد في خطتها
يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل منيسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.
اقرأ أيضاً..يسرا تثبت شكوكها نحو حلا شيحا.. الحلقة الـ 17 من خيانة عهد
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رد فعل يسرا بعد معرفة حقيقة شقيقتها في الحلقة الـ 17 من خيانة عهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.