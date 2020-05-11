فيديو.. رد فعل يسرا بعد معرفة حقيقة شقيقتها في الحلقة الـ 17 من خيانة عهد

تأكدت شكوك عهد (يسرا) من شقيتها فرح (حلا شيحا) حول تسببها في مقتل نجلها هشام (خالد أنور)، بعد الاستماع إلى اعترافها لـ شيرين (جومانا مراد) بكرهها لها، ونيتها في تدمير حياتها وحياة نجلها.

تنتهي الحلقة ببدء عهد في خطتها

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بداية من معرفتها بكيفية ادخال فرح المخدرات إلى المنزل، ومتابعة الدكتور المعالج لحالة هشام وقت علاجه، وتحاول أن تبعد فرح عن حياتها.

يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من

يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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