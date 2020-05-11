فيديو.. إياد نصار يجني ثمار عمله المشبوه في الحلقة 17 من "ليالينا80 "

يحصد هشام (إياد نصار) نتاج تجارته المشبوهة، بالقلق والتوتر على مستقبله وأوضاع أسرته، وخاصة بعد تهديد أصحاب العمل له في حين تركه للعمل.

يحدث خلال الحلقة استجواب لـ هشام (إياد نصار) بسبب بلاغ زوجته ملك (غادة عادل) ضده، بينما تلاحظ ابنتهما جميلة (رنا رئيس) المشاحنات الدائر بينهما وترجو والدتها أن

تتصالح مع والدها ويعودا معاً كالسابق.

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تنتهي الحلقة بحوار بين بدرية (نهى عابدين) وشقيقتها ، بعد علمها بعلاقتها بصاحب المصنع الذي تعمل فيه، وتنصحها بالإبتعاد عنه للحفاظ على بيته وأولاده.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كلًا من غادة

عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج:تامر مرسي، وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الإجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

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