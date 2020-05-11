ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة ندى ابو فرحات على الاصداء الرائعة لحلقة اليوم من اولاد آدم ونوهت بأدوار زملائها وقالت: "شكرا على تعليقاتكن الإيجابية عن آدائي ب #أولاد_آدام وأنا كمان عبالي عبر عن آداء قيس الشيخ نجيب المخيف و دانييلا رحمة اللي عشقتا بهالدور ومكسيم خليل على لعبو الداخلي وماغي بو غصن على صدقا طلال الجردي على هضامتو وأخيرا كارول عبود الحقيقية،كرهتي العالم فيكي شوفي شو بدك تعملي"

وقد حصد المشهد الذي هاجمت فيه ندى كارول في السجن وانتقمت منها بعنف جسدي وبأداء رائع نسبة اعجاب كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين انه من اجمل المشاهد.

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف وصفت ندى أبو فرحات زملائها في أولاد آدم؟ ورسالتها لكارول عبود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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