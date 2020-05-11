ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان والملحن المصري مدين دعاء بعنوان "يا رب أنا ضيف" بمناسبة شهر رمضان وهو من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد عادل، ويقول كلمات الدعاء "يا رب أنا ضيف على الدنيا اللى حلاوتها ساعات بتغر، بذكرك حلى عمر كل ساعة تمر، أنا العبد الضعيف وأنت العزيز الحر مفيش تكليف أمرت الخلق بيه إلا وقصدك خير".

من جهة أخرى آخر أعمال مدين كانت لحن تتر مسلسل "فرصة تانية" من كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدي وغناء رامى صبري.

وتتر مسلسل "لما كنا صغيرين" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع نادر حمدي وغناء سميرة سعيد‘ والمسلسل بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن تعاون مع سميرة سعيد ورامي صبري مدين يقدم دعاء "يا رب أنا ضيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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