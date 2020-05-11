هل تقاضت جنات أجراً ماديا مقابل غنائها لمرضى الكبد؟

ميرنا وليد - بيروت - لم تتقاض الفنانة جنات أجراً في إعلان مؤسسة مستشفى الكبد، لكنها تفاجأت بعدم وجود شكر لها على الاعلان. الامر الذي جعل البعض يعتقد أنها تقاضت أجراً مقابل الغناء
وتمنت جنات الشفاء لكل المرضى كما وجهت الشكر للقائمين على المستشفى وقد كتبت: " "تمنياتي بالشفاء لكل مرضى مستشفى الكبد ولجميع الدكاتره والعاملين بالمستشفى بمزيد من النجاح والتوفيق..كنت أتمنى توضيح أن هذا العمل مهدى من جميع الفنانين القائمين على انجازه ولكن مع عرض العمل في هذا الشهر الكريم على الفضائيات أحب أقول..الف الف مبروك".
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