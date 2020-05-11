بسبب قيود كورونا.. طائرات بدون طيار لتوصيل المخدرات

واستخدم تجار الكوكايين طائرات بدون طيار لتوصيل المخدرات إلى عملائهم، وتجنب الخطر المتزايد المتمثل في القبض عليهم من قبل الشرطة، حسبما ذكر موقع “ميرور” البريطاني.

وحسب الخطة المتبعة، يقوم العملاء بوضع مناشف ملونة في حدائقهم كعلامة بارزة، بعد ذلك تهبط الطائرة بدون طيار المحملة بالمخدرات.

ووفقاً لما قاله أحد التجار في تشيشاير، فإنه يقوم بتحميل أكياس من المخدرات على طائرة بدون طيار، يتم التحكم فيها عبر قرص لوحي.

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وأضاف أنه “يمكنني إرفاق عشر حقائب في المرة الواحدة، بقيمة 500 جنيه استرليني، وبعد ذلك أقوم بالتحكم بالطائرة، وإطلاقها من سطح مرتفع ثم أتأكد من وجود منصة هبوط مرئية كالمناشف الملونة، التي أطلب من العملاء أن يضعوها علي الأرض كعلامة مميزة، ثم أسيطر على هبوط الطائرة وأسقط الحمولة، وهكذا يتم إنجاز المهمة”.

وتابع أنه “بعد ذلك أقوم بجمع نقودي عن طريق مقابلة العميل في مواقف السيارات أو السوبر ماركت، وبهذه الطريقة لم اضطر لحمل أي عتاد، فقط أقوم بمغادرة المنزل لجمع النقود”.

وفي الشهر الماضي، صرحت لين أوينز المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بأن بعض التجار يرتدون ملابس كعمال رئيسيين لاختراق الإغلاق، لهذا كان عليهم إيجاد طرق جديدة للعمل، فقد أدرك التجار أنه مع وجود عدد أقل من الناس في الشوارع، فقد أصبحوا أكثر وضوحًا”.