تراند اليوم : عاجل -إصابة 13 من عائلة فنان مشهور بـ كورونا

فاجأ الممثل السعودي عبدالله الجميري، متابعيه، بإعلان إصابة 13 فردا من عائلته بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، منهم والدته وجده وأطفال رضع، لا تزيد أعمارهم على شهرين.

وقال الجميري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “روتانا خليجية” إنه الآن بخير، وأن نتيجة التحاليل أكدت سلبية حالته من فيروس كورونا، وأنه حاليا تحت الحجر الصحي، وفقا لنصيحة الأطباء، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية.

وأوضح الجميري أن القصة “بدأت عقب زيارة والدته جده المريض بالقلب البالغ من العمر 90 عاما.”

وأضاف الجميري: “بعد إصابة الوالدة عزلت نفسها، وأنتظر الآن نتيجة المسحة الثانية للتأكد من خلوها من كورونا”.

ونصح الجميري السعوديين والعرب عموما، بالقول: “أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه، وخذوني عبرة”.