تراند اليوم : أحمد العوضي ينشر صورة الجديدة.. والجمهور : نفسنا نشوفك بتضحك – شاهد

نشر الفنان احمد العوضى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة جديدة من مسلسل ” الاختيار ”

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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابيعية وتفاعل معهة عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

نزل صورة وانت بتضحك خلي الناس تستوعب انك عوضي مش عشماوي خاف على نفسك يبني

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ازيك يا أخ شريف ولا تحب أقولك يا هشام

الله المستعان

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

‎مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.